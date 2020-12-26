Zincirleme iyilik hareketi

Bursa'da daha önce babasıyla far temizleme işi yaptığı dükkanından ayrılarak tekstil firmasında çalışmaya başlayan Ufuk Bülbül, yardımlaşma geleneğini yaşatmak için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı. Paylaşımlarında, yardıma muhtaç insanlara ve sokak hayvanlarına yardım karşılığında herkesin araç farlarını ücretsiz temizleyeceğini duyuran Bülbül, kampanyasına katılanların araç farlarını evinin garajında temizliyor.



DEPREMZEDELERİ UNUTMUYOR

Çevresinde büyük takdir toplayan Bülbül, "Sosyal medyada yardım için paylaşımlar yapıyordum, hayvanlara da kendi imkanlarım doğrultusunda yiyecek sağlıyordum. Bu yetmeyince 'elimden gelen nedir' diye düşündüm. Kampanyaya ilgi çok olunca, güncel olaylara göre de yardımlar değişmeye başladı. Mesela İzmir depreminde AKUT'a 4 tane 10 liralık yardım mesajı atanların da farlarını temizledim, ihtiyacı olan insanlara da yardım sağladık” dedi.

Ufuk Bülbül, "Herkes duyarlı davranıyor, İstanbul, Manisa, İzmir ve Mersin'den destek için gelenler var. Genelde seyyar olarak veya evimin garajında yapıyorum temizlik işlemini. Yardıma muhtaç ne kadar canlı varsa bizim yardım etmemiz gerekiyor” diyor.

