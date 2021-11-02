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02 Kasım 2021 Salı 08:34:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 08:34:00

Zeytinburnu'nda ev yangını: 3 kişi çatıdan atladı

Kaynak: AA

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Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangında 4 kişi binada mahsur kaldı. Vatandaşların açtığı battaniye üzerine atlayan 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada dumandan etkilenip mahsur kalanlar çevredekilerden yardım istedi.

Yardıma koşanlar sokakta battaniye açtı. Çatı katında mahsur kalan ve açılan battaniyeye atlamak amacıyla kendilerini pencereden boşluğa bırakan Muzaffer K, Hasan B. ve Umi D. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Mahsur kalanlardan bir kişinin pencereden atlaması çevredekilerce görüntülendi.

Kayıtta, pencereden sarkan kişinin sokakta açılan battaniyeye çarpıp yere düştüğü görülüyor. Bu sırada çevredekilerin çığlık sesleri ve yere düşerek ağır yaralan kişinin feryadı duyuluyor.

Ardından çevredekiler çatı katında kalan diğer kişilere "Atlama, cama vur" diye sesleniyor.

Farklı açıdan çekilen bir başka görüntüde ise çevredekilerin "Allah'ım sen yardım et, kadın atladı o da atlayacak. Mahsur kalanlar tek tek kurtarılıyor." sözleri duyuluyor.

Etiketler : Zeytinburnu 4 katlı bina 3'ü ağır 4 yaralı YANGIN
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