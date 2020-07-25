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25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:28:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:28:00

Zeynep'in katiliyle ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı

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Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 'ağırlaştırılmış müebbet hapis'le cezalandırılması istemiyle tamamlanan iddianamede önemli bir detay daha ortaya çıktı.

İddianamede Kemaloğlu’nun psikolojik sorunlarını ön plana çıkarmaya çalışarak alacağı cezayı azaltmak amacıyla ifade verdiği yer aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs’ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu’nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar’ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden yaraladı. Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Şenpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu, polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu, Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

’İKİ CANA KIYDINIZ, GÖZÜNÜZ AYDIN’ PAYLAŞIMI

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar’ın bir arkadaşına, ’Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de’ mesajı attığı ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu’nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından ’İki cana kıydınız, gözünüz aydın’ paylaşımı yaptığı belirlendi.

ŞİKAYETİNİ BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞ

Ayrıca Şenpınar’ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu’ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu’na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Kemaloğlu’nun son olarak 28 Ağustos 2019’da ’cinsel saldırı ve kasten yaralama’ suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu olan Selim Ahmet Kemaloğlu’nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. ’Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan adliyeye çıkarılan Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

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