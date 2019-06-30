Zeynep öğretmene aidat engeli

Kepez’de bir lisede biyoloji öğretmenliği yapan bedensel engelli Zeynep Kubilay (39), okuluna yakın bir konumda asansörü bulunan apartman dairesi kiraladı. 4'üncü kattaki dairesinde koltuk değnekleriyle yaşamına devam eden Zeynep öğretmenin hayatı, bir süre sonra komşularının vurdumduymazlığı nedeniyle kâbusa döndü.

EVİNDE MAHSUR KALDI

Apartmanda yaşayanların 40 liralık aylık aidatı vermemesi yüzünden asansörün, bağlı olduğu ortak elektrik faturaları ödenemedi ve bakımı yapılamadı. Bu yüzden ilgili firma binanın elektriklerini kesti. Elektriği olmayan binada asansör de çalışmayınca 39 yaşındaki kadın, merdivenleri kullanmak zorunda kaldı. Evden dışarı çıkamadığını ve işine dahi gidemediğini belirten Kubilay, “Yukarı çıkamadığım için kardeşimin evinde kaldığım günler oldu” dedi.

40 DAKİKADA İNİyOR

Aşağıya inmesinin 40 dakika sürdüğünü ifade eden Zeynep öğretmen, “İnsanların duyarsızlığı nedeniyle mağdur edildim. Komşularıma neden aidatı ödemediklerini sorduğumda asansörü kullanmadıklarını söylüyorlar” şeklinde konuştu. Kubilay komşularından duyarlı olmalarını istedi.