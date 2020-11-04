Zerdeçalın ağrı kesici etkisi var

Zerdeçal, zencefilgiller ailesi içerisinde yer alan sarı çiçekleri ve iri yaprakları olan çok yıllık bir otsu bitki türüdür. Hint safranı olarak da adlandırılan bu bitki, Güney Asya temelli olup tüm dünyaya da buradan yayılmıştır. Safran kökü, zerdeçöp, sarı boya gibi isimlerle anılsa da daha çok zerdeçal olarak bilinen bu baharat, içerisinde bulunan kurkumin adlı bileşen sayesinde sağlık üzerinde çok önemli olumlu etkilere sahiptir. Son yıllarda popülerliğinin artması ve sağlık üzerindeki pek çok etkisinin bilim dünyasınca kanıtlanması ile birlikte tüketimi de artmıştır. Zerdeçalın yemeklere katılması, çaylarının hazırlanması ve yoğurtla karıştırılarak tüketilmesi gibi birçok tüketim yöntemi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklardan korunmak ve vücut üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak için zerdeçal tüketiminde herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına dair hekiminden onay alan tüm bireyler, düzenli olarak zerdeçal tüketmeye başlayabilir. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, taze zerdeçalın faydalarını anlattı:



Ağrı kesici ve yaraları iyileştirici: Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre zerdeçalın etkin maddesi “curcumin”, ağrı kesici özelliklere sahip. Rendelenmiş zerdeçalı biraz suyla karıştırıp püre haline getirdikten sonra yanıkların ve kesiklerin üzerine sürebilirsiniz.

Antimikrobiyal: Açık yaralarınızda kullandığınız zerdeçal püresi, mevcut mikropları öldürüyor ve potansiyel mikroplar için bir bariyer görevi görüyor.

Reflüye iyi geliyor: Zerdeçal, mide asitlerini yatıştırıyor ve reflü ağrılarını dindiriyor. Ancak, tok karnına alınması gerekiyor. Aç karnına alınan zerdeçal tam aksine reflüyü tetikliyor.

Kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırıyor: 2.5 cm’lik bir parça zerdeçal eklenmiş 1 bardak süt, 15 dakika kaynamadan pişirilir. Bu sütün içilmesi, kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırıyor.

Depresyon tedavisinde kullanılıyor: Curcumin maddesinin antioksidan ve nöro-protektif özellikleri, anksiyete ve stresi azaltıyor.

Hafızayı güçlendiriyor: Curcumin maddesinin nöro-protektif özellikleri, hafıza sorunları yaşanmasının engellenmesinde yardımcı.

Morfin içeren ilaçların yan etkilerini azaltıyor: Yan etkileri azalttığı gibi, morfin içeren ilaçlara karşı, kullanıcıların tolerans geliştirmesini de önlüyor.

Nezleye iyi geliyor: Zerdeçal, yüzyıllardır nezle tedavisinde kullanılıyor.

Nikotinin ciğerlere verdiği zararı azaltıyor: Zerdeçal, sigara içenlerin ciğerlerinde görülen şişlikleri azaltıyor. Tabii en iyisi hiç içmemek.

Regl sancılarını azaltıyor: Zerdeçalın ağrı kesici ve antienflamatuar özellikleri, kadınlarda regl sancılarının azalmasında da etkili.



İdrar yolu enfeksiyonlarında etkili: Curcumin maddesinin antimikrobiyal özellikleri, idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Egzama tedavisinde yardımcı: Curcumin maddesi vücutta egzama kaşıntısını azaltıyor.