Zengin kadınlara biyoenerji tuzağı
Boşanma aşamasındaki kadınları, eşleriyle barıştırma yalanıyla dolandıran çete çökertildi. 3 milyon TL vurgun yapan çete liderinin kendisini biyoenerji uzmanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.
Antalya Manavgat'ta boşanma aşamasındaki zengin kadınları hedef alan çete üyeleri, iddiaya göre eşleriyle aralarındaki sorunları çözeceğini belirterek, kadınları E.Ç. adlı erkekle tanıştırdı.
KADINLARI İNANDIRDI
Kendisini bioenerji uzmanı olarak tanıtan çete lideri E.Ç, kadınlara, daha önce birçok ailenin yeniden bir araya gelmesine vesile olduğu yalanını söyledi. E.Ç, bu şekilde söz konusu kadınlardan 3 milyon liradan fazla para topladı.
3 İLDE OPERASYON
Eşleriyle araları düzelmeyen birçok kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, 3’ü kadın 16 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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