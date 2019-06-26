Zengin kadınlara biyoenerji tuzağı

Antalya Manavgat'ta boşanma aşamasındaki zengin kadınları hedef alan çete üyeleri, iddiaya göre eşleriyle aralarındaki sorunları çözeceğini belirterek, kadınları E.Ç. adlı erkekle tanıştırdı.

KADINLARI İNANDIRDI

Kendisini bioenerji uzmanı olarak tanıtan çete lideri E.Ç, kadınlara, daha önce birçok ailenin yeniden bir araya gelmesine vesile olduğu yalanını söyledi. E.Ç, bu şekilde söz konusu kadınlardan 3 milyon liradan fazla para topladı.

3 İLDE OPERASYON

Eşleriyle araları düzelmeyen birçok kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, 3’ü kadın 16 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.