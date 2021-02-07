Zekiye madalyaya doymuyor

Kayseri'de yaşayan Ayşe Gökçek (56) down sendromlu dünyaya gelen kızı Zekiye Bölükbaşı'nı, 8 yıl önce sosyalleşmesi için yüzme kursuna gönderdi. Kendisini kısa sürede geliştiren Zekiye (25) ülke genelinde katıldığı yarışmalarda birçok derece elde etti. Bölge şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği bulunan Zekiye Bölükbaşı, azmiyle çevresinde örnek oldu.



ŞİMDİ DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Ayşe Gökçek, "Zekiye yüzmeye eğlence amaçlı geliyordu. İç Anadolu Bölge birinciliği ve Türkiye ikinciliği başarılarını kazandıktan sonra kendi isteği ile daha çok gelmeye başladı. Bundan sonraki hedefimiz Dünya şampiyonluğu, az bir farkla kaçırmıştık ama daha çok çalışarak hedefimize ulaşacağız" dedi.