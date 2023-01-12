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Musluksuz berber
12 Ocak 2023 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 16:30:00

Zayıflamak için aldığı ilaç şişmanlattı

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Gül Sevim Turp, iddiaya göre 100'lü kilolardayken ilaç kullanımının ardından felç geçirip 350 kiloyu aşarak yerinden oynayamaz hale geldi.

Zayıflamak için internetten ilaç alan 40 yaşındaki Gül Sevim Turp, iddiaya göre 100'lü kilolardayken ilaç kullanımının ardından felç geçirip 350 kiloyu aşarak yerinden oynayamaz hale geldi, eşi de tedavi sırasında terk etti. Geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası kilo vermeye başlayan Turp, "Kiloluydum ama bu kadar değildim. Zayıflamak için internetten kimse bir şey almasın, ben yandım kimse yanmasın" dedi.

Etiketler : zayıflama ilaç şişman
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