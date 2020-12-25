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25 Aralık 2020 Cuma 23:39:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 12:15:00

Zara bebekleri gelecek nesillere aktarılacak

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Sivas'ın Zara İlçesi Kaymakamı Mehmet Sayın ve eşi Özlem Sayın, bölgenin yöresel kıyafetlerine dikkat çekmek, tanıtımını yapmak ve pandemi sürecinde kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak için proje hazırladı.

Proje kapsamında ilçeye bağlı köylerdeki kadınların düğün, cenaze ve günlük hayatta giydikleri kıyafetler, oyuncak bebeklere göre tasarlandı. Hazırlanan kıyafetler, bebeklere giydirildi.

'SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ'

Yöresel kıyafetlerle ilgili akademik çalışmaları somutlaştırmak için eşiyle birlikte Zara bebekleri projesini hayata geçirdiklerini belirten Kaymakam Mehmet Sayın, "Eşim yerel yönetimler alanında öğretim görevlisi. Yöresel kıyafet ve yemeklerimizle alakalı ne yaparız diye düşünürken akademik bir süreç başladı. Bu değerleri nasıl somutlaştırabiliriz diye fikir geliştirdik. Daha önce Zara bebekleri olarak akademik olarak çalışılmış ancak görsel bir şey çıkmamış. Biz de böyle bir şey tasarlayalım istedik. Bir hocamızla anlaştık ve el emeği prototipleri ortaya çıkarttı. İlk üretimlerimizi gerçekleştirdik. Yöremize has kıyafetler var. Özellikle Korkut köyümüzün kıyafetleri çok farklı ve bilinen bir kıyafettir. Özköyler, Tödürge ve diğer birçok köyümüzün kıyafet çalışması yapılıyor. Özellikle düğün, cenaze merasimi ve gündelik hayatta kullanılan kıyafetleri görürüz. Bu zenginliğimizi ortaya çıkartacak bir çalışma sergiledik. İlçemizde kadın kooperatifi kurduk. Bu kooperatifte kadınlarımıza bu ürünlerin nasıl yapıldığını öğretip seri üretime geçeceğiz. Kooperatif üzerinden de satışını gerçekleştireceğiz" dedi. 

Etiketler : Özlem Sayın Mehmet Sayın Zara bebekleri
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