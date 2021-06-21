Zamansız tasarımlar ve güçlü stil

Zamansız tasarımlarını ve stilin çabasız şıklığını, üstün kalitesiyle birleştirerek , moda dünyası ile buluşturuyor.

Koleksiyonda; kendini iyi hissettiren dokular, modern kesimler ile hazırlanan tasarımlar, optimizm dozunu üst seviyede yaşatan renklerle birleştirerek; başrolde stil mottosunu vurguluyor. Doğal dokular ve renklerin enerjisi ilham kaynağı oluyor.

Maksimum yalınlıktaki klasik slüetler güç ve konfor arasındaki dengeyi vurgularken; estetik algılarını değiştiren sportif parçalar günün her anına eşlik ediyor. Batik; sezonun olmazsa olmaz kilit parçaları ve geniş ürün yelpazesiyle, yeniliklerle ve yüksek enerjiye sahip eşsiz koleksiyonuyla yaz sezonuna kapılarını açıyor..

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