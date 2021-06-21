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21 Haziran 2021 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 15:45:00

Zamansız tasarımlar ve güçlü stil

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Batik 2021 yaz sezonuna özgür ruhlu stiliyle ‘'Merhaba' diyor. Enerjik, dinamik ve bohem dokunuşların hakim olduğu; ilham kaynağını ‘Seyahatler' olarak tanımlayan gerçek bir yolculuk tutkunu...

Zamansız tasarımlarını ve stilin çabasız şıklığını, üstün kalitesiyle birleştirerek , moda dünyası ile buluşturuyor.

Koleksiyonda; kendini iyi hissettiren dokular, modern kesimler ile hazırlanan tasarımlar, optimizm dozunu üst seviyede yaşatan renklerle birleştirerek; başrolde stil mottosunu vurguluyor. Doğal dokular ve renklerin enerjisi ilham kaynağı oluyor.

Maksimum yalınlıktaki klasik slüetler güç ve konfor arasındaki dengeyi vurgularken; estetik algılarını değiştiren sportif parçalar günün her anına eşlik ediyor. Batik; sezonun olmazsa olmaz kilit parçaları ve geniş ürün yelpazesiyle, yeniliklerle ve yüksek enerjiye sahip eşsiz koleksiyonuyla yaz sezonuna kapılarını açıyor..

Hepsi ve daha fazlası için www.batik.com.tr online satış sitesine göz atabilirsiniz...

Etiketler : Zamansız tasarımlar batil ilkbahar yaz koleksiyonu
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