30 Aralık 2020 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 15:30:00
Zamanda yolculuk yaptıran hastane
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 114 yıllık devlet hastanesine gelenlerin görebileceği bir alanda 4 yıl önce oluşturulan müze, tarihi ambulansları, dokümanları ve canlandırmalarıyla dikkati çekiyor.
Başhekim Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, "Şu anda envanter sayımı devam ediyor. Müzemiz artık Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koruması ve kontrolü altında. İnegöl'ün üçüncü özel müzesi olarak tarihteki yerini aldı" dedi.