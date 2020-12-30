Zamanda yolculuk yaptıran hastane

Başhekim Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, "Şu anda envanter sayımı devam ediyor. Müzemiz artık Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koruması ve kontrolü altında. İnegöl'ün üçüncü özel müzesi olarak tarihteki yerini aldı" dedi.

