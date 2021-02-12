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12 Şubat 2021 Cuma 22:13:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 17:41:00

Yüz yüze eğitime anneler de hazır

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Çocuklarının yüz yüze eğitime başlamasına günler kalan fedakar anneler, masa ve sıralardan yazı tahtasına, kapı kollarından pencerelere kadar temizlik yaptı. Pırıl pırıl okullar eğitime hazır hale geldi.

Erzurum'un Yakutiye İlçe kırsalındaki İbrahim Hakkı Mahallesi'nde yer alan İbrahim Hakkı İlkokulu ve Ortaokulunda görevli sınıf öğretmenleri, köy okulları ve düşük nüfus yoğunluklu okullarda başlayacak yüz yüze eğitim öncesi, bir grup veliyi temizliğe yardım için okula davet etti. Anneler davet üzerine bir araya gelip temizlik yaptı.

PERİYODİK OLARAK YAPILIYOR

Fedakar anneler, masa ve sıralardan yazı tahtasına, kapı kollarından pencerelere kadar okulun dört bir yanını özenle temizledi ve pırıl pırıl yaparak okulu eğitime hazır hale getirdi. Okul Müdür Yardımcısı Orhan Cengiz "Veliler periyodik şekilde okulumuzun temizliğine yardım ediyor. Böylelikle de bizim işimizi çok kolaylaştırıyorlar" dedi.

Okulda 1 ve 5. sınıfta 2 çocuğu bulunan Tuğba Şermet, "Çocuklarımın daha temiz bir ortamda eğitim görmesi için gönüllü olarak belirli zamanlarda okulu temizlemeye geliyorum. Okulu temizliyorum, dezenfekte ediyorum, hijyenik bir ortam oluyor" dedi. Öğrenci velisi Sevinç Yaşar da ev işlerinden arta kalan zamanda çocuğunun eğitim göreceği sınıfı temizlemeye geldiğini söyleyerek, "Okulların açılmasını biz de çok istiyoruz, çocuklar da biz de çok sıkıldık" diye konuştu.

Etiketler : yüz yüze eğitim Erzurum okul anneler
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