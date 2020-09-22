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22 Eylül 2020 Salı 13:55:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 13:55:00

Yüz yüze eğitim başladı, maske takmak istemeyen öğrencilerimiz için uzmanlardan öneriler geldi

Kaynak: İHA

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Yüz yüze eğitimin başlamasıyla velilerimizin yeni çıkan bir diğer sorun da maske takmak istemeyen öğrenciler oldu. Uzmanlar, velilerimiz için önerilerde bulundu.

Okula yeni başlayan öğrencilerin endişeleri karşısında ailelerin sakin olması gerektiğini belirten uzmanlar, maske ve temizlik konusunu çocuklara anlatmanın önemini vurguladı. Peki, maske takmak istemeyen çocuklar için aileler nasıl bir yol izlemeli?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs eğitim dünyasında önemli değişikliklere neden oldu. Şüphesiz bu durumdan en çok etkilenenler çocuklar oldu. Maske takmaya yetişkinler alışsa da onlar için bu durum bazen zor bir hâl alabiliyor. Özellikle okula yeni başlayan öğrencilerin ailelerini uyaran uzmanlar, sınıf ortamından önce ailelerin evde hazırlık yapması gerektiğini söyledi. İşte maske takmak istemeyen çocuklar için öneriler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Klinik Psikoloğu Filiz Yakmaz Basılgan, çocukları hazırlama konusunda şu önerileri sıraladı:

“Çocukları okula ya da sınıf ortamına hazırlamak için evde pekiştirebileceğiniz bir takım alışkanlıklar var. Çocuğunuza ayrılmadan önce ve eve geldiklerinde ellerini yıkamasını öğrenmeli. Yemekten önce ve sonra; banyoyu kullandıktan sonra. Bunlar, korkuluklar ve kapı kolları gibi sık dokunulan yüzeyleri kullandıktan sonra el dezenfektanı kullanmak gibi okulda devam edebilecek alışkanlıklardır. En önemlisi, çocuğunuzun maske takmaya alışmasına yardımcı olun, evden her çıktığınızda onu takmaya çalışın. Çocuğunuza maskeyi burnunun üstünden çenenin altına kadar kaplaması için nasıl uzatacağını gösterin. Çocuğunuzun maske taktığı süreyi yavaşça artırarak maske toleransını artırın. Daha sonra okulun olduğu zamanlarda maske takmak daha doğal olacak ve bu da sınıfa uyum sağlamaya yardımcı olacaktır.”

MASKE TAKMAK İSTEMEDİĞİNDE NE YAPACAĞIZ?

Çocuklara bütün gün veya daha kısa süreli de olsa maske taktırmak zor olabileceğini ifade eden Basılgan,

"Ancak çoğu çocuk alıştırma ve olumlu pekiştirmeyle maskeleri başarılı bir şekilde kullanabilir. Bazı durumlarda, özellikle en küçük çocuklarda yüz kalkanlarının bir alternatif olabilir. Bu kalkanlar açıktır ve daha iyi öğretmen-öğrenci etkileşimine izin verebilir. Okul tesislerinin temizliğinin önemli bir faktördür. Okul yöneticileri, banyoların ne sıklıkta temizlendiğini, sınıflar arasında koridorların nasıl yönetildiğini, okulda hasta bir çocuğu izole etmek için planın ne olduğunu ve çocukların sınıfta boşluk bırakmasını sağlamak için neler yapıldığını size anlatabilmelidir. Birçok okul, velilerin okula gitmeden önce belirti kontrolü yapmasını ister. Bu, çocuğunuzun ateşini ölçmeyi ve boğaz ağrısı veya hapşırma gibi herhangi bir hastalık belirtisini not almayı içerebilir. Şimdi, çocuğunuz herhangi bir hastalık belirtisi gösteriyorsa, her zamankinden daha fazla evde kalması önemlidir. Çocukların okula hasta gitmemesi bu yıl çok önemli olacak, aynı şey öğretmenler ve sınıftaki diğer insanlar için de geçerli. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, lütfen evde kalın.” 

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