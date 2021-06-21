Yüz güldüren İyilik Sevdalıları

Düzce'nin Çay Mahallesi'nde annelerinden ayrı yaşayan Çise (15) ve Alihan Öztürk (19), bir yıl önce fırından ekmek almaya giden baba ve kardeşlerini trafik kazasında kaybetti. O günden itibaren Alihan karınlarını doyurmak ve kız kardeşini okutmak için geçici işlerde çalışmaya başladı. Çatısı akan, kapı pencereleri kırık dökük evlerinde kışı zor geçiren kardeşlerin imdadına Düzce İyilik Sevdalıları ve Yardımlaşma Derneği yetişti.



EŞYALAR DA YENİLENDİ



Durumdan haberdar olur olmaz harekete geçen İyilik Sevdalıları evin çatısı ile kapı ve pencereleri onardı. Hayırseverlerin desteğiyle evin mutfak, mobilya ve beyaz eşya ihtiyaçlarını da karşıladı. Bir haftanın sonunda evlerine geldiklerinde değişime şaşıran Öztürk kardeşler yaşadıkları mutluluğu anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini, kendilerine tekrar aile sıcaklığı yaşatanlara minnettar olduklarını dile getirdi.

Alihan Öztürk, "İnanın heyecandan evin içine bakamıyorum. İyi ki varlar, bize çok büyük değer kattılar. Bizim durumumuzda olan milyonlarca aile var, onların da yardımına koşacaklar. Ben de artık bu ailenin bir üyesiyim" diye konuştu.