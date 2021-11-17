Yuvadan çıkan aşk

YAŞAMLARI BİRLİKTE GEÇTİ

Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evinde devlet korumasında büyüyen Kardelen Tavukçu (20) ile Müslüm Meşe (22) bundan tam 15 yıl önce tanıştı. Birlikte aynı yuvada büyüyüp arkadaşlık yapan iki genç önceki gün hayatlarını birleştirdi.

ZAMANLA SEVGİYE DÖNÜŞTÜ

Nikah şahitliğini Vali Ekrem Canalp ile eşi Ayten Canalp'ın yaptığı genç çift, ilkokul yıllarında kurdukları arkadaşlığın sevgiye dönüştüğünü dile getirdi. Meşe, "Kurum müdürlerimizin bizlere desteğiyle o günlerden bugünlere geldik. Kurum amirlerime teşekkür ediyorum" dedi.