Yusufeli yedinci kez yollarda

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Baraja su verilmesinin ardından Yusufeli ilçe merkezi ve 4 köyü kapsayan yaklaşık 5 bin konut, 270 işyeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

MEZARLAR TAŞINDI

İlçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinin inşasında sona yaklaşılmasıyla, Yusufeli sakinleri hazırlıklarına başladı. Sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerine giden bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri inceleme yaptı. Taşınacak mezarlar kayıt altına alındı. Vatandaşların talebiyle tespit edilen yaklaşık 500 mezar, yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınmaya başlandı.

ALTYAPI ÇALIŞMASI TAMAM

150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınma sürecine giren Yusufeli, Yansıtıcılar mevkiinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden yükseliyor. 1639 konutun, kamu binalarının, merkez caminin ve altyapı çalışmalarının sonuna gelindi. Yeni yerleşim alanına 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan da tarımsal faaliyetler için kullanılacak.