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14 Aralık 2022 Çarşamba 18:39:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 18:39:00

İstismar davasında yakalama kararı!

Kaynak: AA

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6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan baba Yusuf Ziya G. ile Kadir İ. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi.

Buna göre heyet Sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G'nin "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasa öngörülen alt ve üst sınırları bu nedenle oluşan kaçma şüphesi, mevcut delil durumu" nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Heyet, ayrıca müştekinin ruh sağlığının bozuk olup olmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi.

- Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

Etiketler : 6 yaşındaki çocuk gelin cinsel istismar yusuf ziya gümüşel kadir istekli
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