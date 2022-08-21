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21 Ağustos 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 15:00:00

Yurtlarda ücretsiz tatil imkanı

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Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 18-30 yaş arası gençler için uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan öğrenciler, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 18-30 yaş arası gençler için uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan öğrenciler, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi. Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler için 81 ilde seçilen KYK yurtlarındaki ücretsiz konaklama imkanı ilgi görüyor.

Etiketler : kyk yurt ücretsiz tatil
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