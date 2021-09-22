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22 Eylül 2021 Çarşamba 20:25:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 20:25:00

Yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ'cü yakalandı

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Muğla Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince takip edilen 9 FETÖ'cü lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bir lastik bot, Bozburun Mahallesi Kızılada açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Ekipler, karaya çıkarttığı lastik bottaki 3'ü kadın 10 şüpheliyi, Marmaris Jandarma Komutanlığına teslim etti. Bottakilerden 9'unun, FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski polis ve öğretmenler olduğu belirlendi.

Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki U.T'nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i tutuklanırken, cezaevinden tahliye olduğu belirlenen bir şüpheli salıverildi.

Etiketler : Organizatör lastik bot Sahil Güvenlik muğla marmaris
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