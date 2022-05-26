Yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Kaynak: AA
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde sıcaklıkların bugün öğle saatlerinden 31 Mayıs salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının artarak, batı kesimlerde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısında hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Bursa ve Balıkesir'de 33-38, Sakarya'da 32-37, İzmir'de 35-37, Manisa'da 36-39, Aydın'da 38-40, Antalya'da 33-36, Düzce'de 32-37 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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