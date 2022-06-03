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03 Haziran 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 18:00:00

'Yunuslar'la oyun zamanı

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Sokaklarda güvenliği sağlayan Yunus Timleri, çocukların da gönlünü kazanıyor. Miniklerle ip atlayıp, top oynayan ekipler günün sonunda unutulmaz anıların yaşanmasını sağlıyor.

AĞRI'DA YENİ EKİP KURULDU

Ağrı'da Emniyet Müdürlüğü tarafından 2'si kadın 6 polisten oluşan Yunus Timi kuruldu. Kent merkezinde meydana gelebilecek olaylara anında müdahale edebilmek için motosikletleriyle kent merkezinde cadde ve sokakları gezen Yunus Timi'ne çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

Polis memuru Serdar Yazgı, "Genellikle biz zaten mahallelerimizdeki okullarda ve caddelerde onların güvenliği için devriye atıyoruz" dedi.

DEVRİYE SIRASINDA SÜRPRİZ

100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaptıkları devriye görevi sırasında Gazi İlkokulu'nda okuyan öğrencilerle buluşan polisler, onlarla ip atlayıp misket oynadı. Polislerin ilgisinden memnun olan, unutulmaz bir gün geçiren çocuklar ise onlarla oynamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Etiketler : yunus timi ağrı yaşam
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