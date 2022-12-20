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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
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20 Aralık 2022 Salı 21:07:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 21:07:00

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 59 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Yunanistan türk kara suların göçmenler
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