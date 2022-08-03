VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepkili
Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak
Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı
Tahıl koridoru açıldı: Barış için Türkiye umudu artıyor
"Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor"
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı
PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine geçildi
Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı
Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
Temmuzda en çok satan otomotiv markaları belli oldu
OPEC+ grubu eylülde günlük 100 bin varil üretim artışına gidecek
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
Mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti
Rusya ile kritik temas
Bakan Muş, ihracat rakamlarını açıkladı! Tarihi rekor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü
"Bu sorunu sadece Başkan Erdoğan çözebilir"
ÖSYM skandalında DDK iş başında!
İstanbul'un kayıp 1000 günü!
Fransa'da gaz telaşı!
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Narkoterör'e bir darbe daha
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve BAE'ye 5 milyar dolarlık silah satışını onayladı
03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:28:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:30:00

Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 3'ü terör örgütü PKK üyesi 6 kişi yakalandı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin de yer aldığı 6 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştığı bilgisi alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında şüphelilerin kaçmaya çalıştığı yelkenli yata operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'ya üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y, aynı suçtan kaydı bulunan E.D. ve T.P. ile askeri yasak bölgelere girme suçundan hakkında yakalama emri olan H.B, uyuşturucu ticaretinden yurt dışına çıkış yasağıyla yargılanan Çin uyruklu H.Y. ve farklı suçlardan kaydının bulunduğu belirlenen Ş.K. yakaladı.

Yapılan aramada 4 bin 880 avro, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçiren ekipler, yasa dışı geçişe aracılık ettiği belirlenen yattaki 5 zanlıyı da gözaltına aldı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler : Ayvalık yunanistan kaçak pkk
Ev alışverişi

Ev alışverişi
Murat 131'lere ikinci baharı yaşatıyor

Murat 131'lere ikinci baharı yaşatıyor
Hepiniz benim begonvilimsiniz

Hepiniz benim begonvilimsiniz
Çöp adam Uraz!

Çöp adam Uraz!
Paris pembesi

Paris pembesi
Seher rolü Nana'ya Emanet

Seher rolü Nana'ya Emanet
Festivalde bir Kıvılcım yeter

Festivalde bir Kıvılcım yeter
Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!

Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!
Plajda bebek sevgisi

Plajda bebek sevgisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes