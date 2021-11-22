Yunanistan'a kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde 16 Kasım'da güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 2 kişiyi yakalamış, yapılan kimlik tespitinde zanlılardan birinin Kömür eski belediye başkanı HDP'li H.Y. diğerinin terörü finanse etmek suçundan hakkında soruşturma yürütülen iş insanı A.A. olduğu belirlenmişti.

Yakalandıktan sonra Adıyaman'a getirilen iş insanı A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, terörü finanse ettiği iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.A ile beraber yakalanan Kömür ilçesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y'nin ise gözaltı süresinin devam ettiği öğrenildi.