Yunanistan geri itti, 65 sığınmacıyı Türkiye kurtardı
Kaynak: AA
İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı. Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Karaburun ilçesi açıklarında iki can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Türk kara sularına bırakılan 36 sığınmacıyı kurtardı.
Aslan Burnu açıklarında da sığınmacıların olduğu bilgisini alan ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 sığınmacıyı bota aldı
Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- Yunanistan geri itti, 65 sığınmacıyı Türkiye kurtardı
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