Yunan'ın geri ittiği sığınmacıları Türkiye kurtardı
Kaynak: İHA
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan ve Yunan güvenlik güçlerince ölüme terk edilen 9 sığınmacıyı Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Muğla'da açık denizde sürüklenen 9 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botun motoru sökülen ve içinde 9 kişinin bulunduğu sığınmacı grubunun sürüklendiği bili sonrası Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Lastik bot içinde bulunan 9 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
- Üniversitenin makam araçları, tasarruf için hizmet amaçlı tahsis edildi
- Oyunlarla Kovid-19'dan korunma yolları hakkında bilgi veriyor
- Yunan'ın geri ittiği sığınmacıları Türkiye kurtardı
- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
- İstanbul Silivri'de denize girdikten sonra kaybolan 16 yaşındaki kız kayalık alanda baygın halde bulundu
- Sakarya'da iki ayrı silahlı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı