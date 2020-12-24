Yumurtadan nazarlık

İlçede mesleğinin son temsilcisi olan Nalçakar, 50 yıldır nalbantlık mesleğini sürdürürken, yumurtaya nal işleyip, nazarlık olarak yakınlarına ve arkadaşlarına hediye ediyor. Erciş ilçesinde yaşayan, soyadını da dedelerinin mesleği olan nalbantlıktan alan Mehmet Nalçakar, üçüncü kuşak temsilcisi olarak mesleğini sevgiyle sürdürüp, ailesinin geçimini sağlıyor. İlçede mesleğinin son temsilcisi olan 5 çocuk babası Nalçakar, atlara olan sevgisi nedeniyle gücü yettiğince nalbantlık yapmaya devam edeceğini belirtirken, zaman zaman yumurtaya da nal işleyip nazarlık olsun diye yakınlarına ve arkadaşlarına hediye ediyor.



‘BAZEN 1 AY SÜREBİLİYOR’



Nalbantlığı, babasının, dedesinden, kendisinin de çocuk yaşlarda babasından öğrendiğini anlatan Nalçakar, eleman yetişmediği için zor koşullarda yaklaşık 50 yıldır mesleğini sürdürdüğünü anlattı. Yumurtaya nal işleme mesleğini de yine babasından öğrendiğini, ancak zorlu bir işlem olduğunu söyledi. Yumurtaya nal işleme işinin bazen 1 ay sürdüğünü anlatan Nalçakar, "Bayatlamış olan yumurtayı özel teknikler kullanarak deliyorum. Yumurta çok hassas bir yapıya sahip olduğu için de çok dikkatli davranmak zorundayım. Hem tecrübe hem de sabır isteyen bir işlem. Deliklerden içini boşalttığım yumurtanın üzerine çivilerle monte edilmiş nal işledikten sonra da dostlarıma arkadaşlarıma hediye ediyorum. Unutulmaya yüz tutmuş olan bir mesleği sürdürüyorum. Bu mesleğin devam etmesi için de yetkililerden destek bekliyorum" dedi.