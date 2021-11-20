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20 Kasım 2021 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 21:00:00

Yüksekova'da yüksek gurur

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Hakkari Yüksekova'da gündüz babalarına hayvan bakımında yardım eden 8 kardeş akşam da mum ışığında ders çalışarak üniversiteyi kazandı.

Abilerinin doktor olmasından etkilenen kardeşlerden biri doktor, 3'ü öğretmen, biri hemşire oldu, biri diş hekimliği, biri de beden eğitimi öğretmenliğini kazandı.

ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTILAR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Emin ve Fatma Yağan çiftinin 8 çocuğu zor şartlarda okuyarak önemli başarılara imza attı. İlçenin Akalın Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan ardından da lokanta işleten Emin Yağan'ın en büyük oğlu Adem Yağan, tıp fakültesini kazanarak doktor oldu. Ağabeylerinin başarısından etkilenerek derslerine daha çok çalışan 7 kardeşten biri tıp, biri hemşirelik, 3'ü eğitim fakültesinden mezun olarak göreve başladı.

SOĞUK ODADA TİTREYEREK ÇALIŞTILAR

Kardeşlerden biri diş hekimliği, diğeri de beden eğitimi öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. Gösterdikleri gayret ve elde ettikleri başarıyla anne ve babalarının göğsünü kabartan kardeşler, akrabalarının ve çevrelerindeki insanların da takdirini kazandı. Evlatlarıyla gurur duyan Emin Yağan, Daha önce hayvanlarımız vardı. Çocuklarım bakımlarını yaparken bana yardımcı oluyordu. Gece de mum ışığında, soğuk odalarda titreyerek ders çalışıyorlardı" dedi.

Baba Emin Yağan, "Yüksekova en çok kar yağan yerlerden biri. Eskiden ulaşım konusunda büyük zorluklar yaşıyorduk. Elektrikler günlerce olmuyordu. Çocuklar, el fenerleri ve mum ışığında ders çalışarak bu başarıları elde etti" diyor.

Hemşire Gülşen Yağan, "Evde sadece bir odaya soba kurulurdu. Biz de diğer odalarda üzerimize yorgan ve battaniye alarak ders çalışırdık" dedi.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Erdi Yağan, babasından lokantada çalışmayı, annesinden köyde tarımla uğraşmayı da öğrendiklerini söyledi.

Etiketler : yüksekova okul öğrenci
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