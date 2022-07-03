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03 Temmuz 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2022 Pazar 18:00:00

Yüksekova'da Doğa Sporları Festivali

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "İran, Irak ve Türkiye'nin birçok farklı yerlerden misafirlerimiz geldi. Şiddettin ve terörün olmadığı bir yerde festival yapıyoruz" dedi.

Etiketler : Yüksekova Hakkari Sat Buzul Gölleri
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