Yüksekova'da Doğa Sporları Festivali





Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "İran, Irak ve Türkiye'nin birçok farklı yerlerden misafirlerimiz geldi. Şiddettin ve terörün olmadığı bir yerde festival yapıyoruz" dedi.