Yük treni traktöre çarptı: 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Handkendi mevkisinde meydana geldi.

Sedat Gür, sürücüsü olduğu traktör ile demir yolundan geçmeye çalıştı. Ancak traktöre Malatya'dan Elazığ'a giden yük treni çarptı. Kazada, traktör 25 metre sürüklenip, ters döndü.

Yaralanan Gür, ihbar üzerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Gür'ün hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.