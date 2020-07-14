  • BIST
    117741
  • Dolar
    6,8695
  • Euro
    7,8304
  • Altın
    399,5520
İstanbul
19 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 984'e yükseldi
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz açıklaması
Avustralya ve Kanada'da Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde denendi
Yük taşımacılığı yapan 328 araç trafikten men edildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak
Sağlık Bakanı Koca'dan toplu taşıma uyarısı
Halisdemir'e ilk kurşunu hayatını 2 kez kurtardığı asker sıktı!
AK Parti'li Gözgeç: 15 Temmuz milletimizin kahramanlık destanıdır
Dışişlerinden Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk bayrağının yakılmasına tepki
Moldova, Belarus ve Özbekistan'da Kovid-19 vakaları artıyor
OMÜ'de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Mısır'da bir haftada İhvan lideri hakkındaki iki müebbet hapis kararı onandı
Çalışanları ilgilendiren Kanun Teklifi TBMM'de
İngiltere'de alışverişte maske takmak zorunlu olacak
Bangladeş'te seller nedeniyle 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı
PFDK maske cezası yağdırdı
Fenerbahçe'den bir transfer müjdesi daha
Talimat geldi! ABD Afganistan'dan çekiliyor
İngiltere'de maske zorunluluğu
Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kuzey Makedonya'da yarın erken genel seçim yapılacak
Bakan Pakdemirli duyurdu: 2 arkadaşımız şehit oldu 2 arkadaşımız yaralandı
14 Temmuz 2020 Salı 19:45:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 19:46:00

Yük taşımacılığı yapan 328 araç trafikten men edildi

ABONE OL

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, yük taşımacılığı yapan 328 araç trafikten men edildi, 44 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şehirlerarası kara yollarında yük taşımacılığı yapan araçların görünürlüğünü ve güvenliklerini artırmak amacıyla 11-12 ve 13 Temmuz'da özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 699 sürücünün araçlarında takograf bulundurmadığı, 676 sürücünün de çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı belirlendi.

44 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Kontroller sonucunda 73 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımının kullanıldığı, 120 araçta yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektörün bulunmadığı, 121 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 291 aracın ise yasal hız sınırlarına uymadığı tespit edildi.

3 bin 303 trafik kuralı ihlalinin yapıldığı tespit edilen denetimlerde, 328 araç trafikten men edilirken, 44 sürücünün de ehliyet belgesine geçici olarak el konuldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER