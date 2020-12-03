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03 Aralık 2020 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 08:40:00

Yörük çalgısı sipsi tescillendi

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Teke yöresinin illerinden Burdur'un Altınyayla ilçesinde bin yılı aşkın süredir icra edilen üflemeli sazlardan sipsi, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret alarak tescillendi.

"Dirmil sipsisi" adıyla coğrafi işaret alan çalgıda, biri altında beşi ise üzerinde olmak üzere altı ses perdesi bulunuyor. Boyu 13 ile 28 santim arasında değişen sipsiden 13 farklı ses çıkabiliyor. 52 yıllık sipsi ustası ve icracısı Hüseyin Demir, "Sipsi su kamışından yapılır. Çaldıkça sesi güzelleşir" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, Teke yöresinde Burdur'un müzik kültüründe önemli yeri olduğunu söyledi. Yörede halk müziğinde en çok sipsi, kabak kemane ve cura çalgılarının kullanıldığını belirten Kılıç, bu çalgılardan sipsinin Altınyayla (Dirmil) ilçesiyle özdeşleştiğini anlattı. Burdur'un halk kültürü değerlerinden Ceviz ezmesi, Burdur şiş, Karamanlı cevizi, Karamanlı kişnişi ve Melli İnciri'nin de daha önceki yıllarda tescillendiğini dile getiren Kılıç, "Dirmil Sipsisi'nin de coğrafi işaretle koruma altına alınması halk müziği açısından son derece önemli oldu." ifadesini kullandı.

Etiketler : üflemeli sazlar Dirmil sipsisi Abdullah Kılıç yörük çalgısı
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