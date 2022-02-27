VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt
Rusya'yı yendi ama Kiev'i yenemedi
Epilepsi için bak
‘Sırça' kapalı gişe
Hayranları Aras'ı istiyor
A kan grubunda mide kanseri riski yüksek
Yorgunluğunuz 6 aydır geçmediyse sendrom yaşıyorsunuz!
Ciltteki sorun bağışıklığı düşürebilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 27 Şubat
Erken menopoz anneliğe engel değil
Tansiyon yüksekliği beyin kanaması nedeni olabilir
Elon Musk'tan Ukrayna hamlesi!
Rusya'ya büyük darbe!
Topyekün saldırı emri verildi!
NATO'dan flaş adım! Doğu Avrupa'ya 40 bin asker!
EYT'lileri heyecanlandıran gelişme!
Kar yağışı geri dönüyor
Emine Erdoğan'dan Ukrayna için uluslararası topluma çağrı
BM'den Zelenskiy'e insani yardım sözü
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı
Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu
Romanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı
Almanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım!
Bakan Kurum: İnsanlık olarak son dönemeçteyiz
27 Şubat 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 09:30:00

Yorgunluğunuz 6 aydır geçmediyse sendrom yaşıyorsunuz!

ABONE OL

Kronik Yorgunluk Sendromu'nun kadınlarda erkeklere kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla görüldüğünü söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, "6 aydır geçmeyen yorgunluk, uyku bozuklukları, ağrı, kaygı bozuklukları, hafıza ve konsantrasyon güçlükleri, baş dönmesi ve sersemlik gibi şikayetler yaşıyorsanız Kronik Yorgunluk Sendromu hastası olabilirsiniz" dedi.

Kronik Yorgunluk Sendromu'nun kadınlarda erkeklere kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla görüldüğünü söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, "6 aydır geçmeyen yorgunluk, uyku bozuklukları, ağrı, kaygı bozuklukları, hafıza ve konsantrasyon güçlükleri, baş dönmesi ve sersemlik gibi şikayetler yaşıyorsanız Kronik Yorgunluk Sendromu hastası olabilirsiniz" dedi. Başka birçok hastalıkta da benzer şikâyetler görülmesi nedeniyle olası farklı hastalıkları eleyebilmek için çeşitli tahliller yapılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Kaya, "Tam kan sayımı, biyokimyasal testler (şeker, vitamin, mineraller, elektrolitler, tiroit, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri dâhil), kreatin kinaz (kas ağrısı veya zayıflığı varsa) testlerini yaptırmak gerekebilir. Hasta öyküsü veya muayene uyku apnesini düşündürürse uyku çalışması yaparız. Öykü veya muayene adrenal yetmezlik düşündürüyorsa adrenal yetmezliğini değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : sendrom yaşıyorsunuz yargunluk 6 ay Uzm. Dr. Kaya uyku apnesi
Şükran nişandan sonra değişti

Şükran nişandan sonra değişti
Aşık olmayı unutum

Aşık olmayı unutum
İlişki kriteri: 'adam' olması

İlişki kriteri: 'adam' olması
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Kral'ın kraliçesi aranıyor

Kral'ın kraliçesi aranıyor
Bana sanatçı demeyin!

Bana sanatçı demeyin!
Beklenmedik teklif

Beklenmedik teklif
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Hırvatların gözdesi

Hırvatların gözdesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER