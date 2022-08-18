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18 Ağustos 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 16:00:00

Yolların Sultanı şehirler arasında mekik dokuyor

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Sultan Özdemir, sonu gelmeyen yollara kadının emeğini, cesaretini ve ustalığını nakşediyor.

İzmir'den İstanbul'a yük taşıyan TIR'ın oyuncaklar, oda parfümleri ve çeşitli aksesuarlarla renklenen sürücü kabininde oturan Sultan Özdemir, sonu gelmeyen yollara kadının emeğini, cesaretini ve ustalığını nakşediyor.

Uşak'ta yaşayan 10 yaşındaki kızına olan hasretini, sıklıkla dinlediği Neşet Ertaş türküleriyle harmanlayan 5 yıllık tır şoförü Özdemir, yolda kendisini fark eden sürücülerin selamına korna çalarak karşılık vermeyi ihmal etmiyor.

Etiketler : tır sürücü sultan özdemir
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