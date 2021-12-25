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25 Aralık 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 10:00:00

Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Çok sayıda yaralı

Kaynak: DHA

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya uçtu. Kazada, 12 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa-Ankara kara yolu İnegöl İlçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde, saat 07.00 sıralarında kaza meydana geldi. 33 yolcusuyla Gaziantep'ten Çanakkale yönüne giden Kasım Çalışkan (48) yönetimindeki 27 BMT 11 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarpıp tarlaya uçtu. Kazada 12 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otobüsün yolcularından Edanur Güngör, "Çanakkale'ye gidiyorduk. Ben uyurken otobüs bariyeri aşıyordu. Büyük şok yaşadım. Yaralılar varmış, can kaybı yok şu an" dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler : bursa kaza trafik kazası yolcu otobüsü
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