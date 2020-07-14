Yolcu otobüsü devrildi 13 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
İstanbul'dan İnebolu'ya giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 EF 169 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- Eserleriyle pek çok ödül sahibi olan ve Türk edebiyatının önemli ismi Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
- Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
- Muhasebeciydi, lavanta üreticisi oldu... Şimdi litresi 135 euroya satıyor
- Yolcu otobüsü devrildi 13 kişi yaralandı
- Bir ilimizde daha maske takma zorunluluğu getirildi
- 21 aylık Liya'nın acilen kök hücre nakli olması gerekiyor