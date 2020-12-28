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28 Aralık 2020 Pazartesi 09:21:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 09:22:00

Yol verme kavgasında dehşet: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler

Kaynak: DHA

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Aksaray'da "yo verme" nedeniyle çıkan kavga ölümle bitti. Çıkan kavgada sürücü Yaşar Tuğ'un babası Salim Tuğ, kavgayı ayırmak isterken Abdülkadir Özsular tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Aksaray'da "yo verme" nedeniyle çıkan kavga ölümle bitti. Çıkan kavgada sürücü Yaşar Tuğ'un babası Salim Tuğ, kavgayı ayırmak isterken Abdülkadir Özsular tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Avusturya'dan memleketleri Aksaray'a gelen ve Karacaören köyündeki akrabalarını ziyaretten dönen sürücü Yaşar Tuğ, iddiaya göre otomobille sayir halinde iken arkasında aracın sürücüsü yol istedi. Daha sonra aralarında yaşanan anlaşmazlık üzerine arkasındaki araç sürücüsü ve beraberindeki 2 araç, Tuğ'un önünü kesip durdurdu

KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİLER

Araçlardan inen Abdülkadir Özsular, Abdulbaki K. İbrahim K., Tuncay I., Hüseyin T. (31), Kuddisi K. (32) ve Mustafa K. (25) iddiya göre Yaşar Tuğ'a saldırdı. Bu sırada Yaşar Tuğ'un babası Salim Tuğ da aracından inip kavgaya ayırmak isterken Abdülkadir Özsular'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Salim Tuğ, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Yaşar Tuğ da aynı hastanede tedaviye alındı.

8 SALDIRGAN DA YAKALANDI

Kaçan 8 saldırgan da Taşpınar yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ayrıca 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Şüphelilerden Abdülkadir Özsular sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : Avusturya Aksaray Karacaören Yaşar Tuğ
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