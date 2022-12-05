VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haftanın "Dezenformasyon Bülteni" yayımlandı!
Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı
Ankara'da düzenlenecek 87. Büyük Atatürk Koşusu'nun güzergahında değişiklik yapıldı
Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurduğu iddia edildi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine karşı
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti
TFF binasına saldırı davası başladı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 20 yılda yapılanlar ortadadır
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile...
Finansal İstikrar Komitesi 7'nci kez toplandı
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Kalbi duran öğrenci doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te yenileceksiniz
FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00'da 24 TV'de
Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaları uygulamıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, LGBT propagandasına karşı yasayı onayladı
TOKİ'den 'yabancılara konut satışı yapıldığı' iddiasına yalanlama!
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 11 ayda 4 milyona yakın turist gezdi
Pamukkale'yi 11 ayda 1,9 milyon kişi gezdi
Türkiye, Sudan'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasını memnuniyetle karşıladı
Yol kenarına bırakılan kimyasallar paniğe neden oldu
05 Aralık 2022 Pazartesi 16:58:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 16:58:00

Yol kenarına bırakılan kimyasallar paniğe neden oldu

Kaynak: DHA

ABONE OL

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı'nda yol kenarına bırakılan yaklaşık 30 çuvalın içindeki kimyasal madde paniğe neden oldu. Üzerlerinden duman çıkan ve çevreye koku yayan kimyasal madde, özel kıyafetli görevlilerin incelemesinin ardından üzeri toprakla kapatıldıktan sonra iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırılacak. Kimyasal maddenin bırakıldığı alan havadan görüntülendi.

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağında yol kenarına içinde kimyasal madde bulunan 30 çuval bırakıldı. Üzerlerinden duman çıkan ve çevreye koku yayan kimyasal maddeleri görenler polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kimyasal madde bırakılan alan ve çevresinde güvenlik önlemi alırken AFAD'a ekipleri özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune aldı.

Yapılan ilk tespite göre çuvalların içindeki maddenin demir cüruf olarak bilinen madde olduğu anlaşıldı.

Kimyasal madde, üzeri toprakla kapatıldıktan sonra itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırılacak.

Kimyasal maddenin bırakıldığı bölge havadan da görüntülendi.

Etiketler : başakşehir kuzey marmara otoyolu kimyasal madde
Heyecanlandıran Paris buluşması

Heyecanlandıran Paris buluşması
Tek dileği gülecek anılar yaratmak

Tek dileği gülecek anılar yaratmak
Tomris Albay'ı çağırmış

Tomris Albay'ı çağırmış
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Doğum gününde ifşa

Doğum gününde ifşa
Arabaları karıştırdı

Arabaları karıştırdı
Kardeşlik ödülü

Kardeşlik ödülü
Sabah 9'da paydos

Sabah 9'da paydos
Tektaşlı Tuba!

Tektaşlı Tuba!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX