Yol kenarına bırakılan kimyasallar paniğe neden oldu

Yol kenarına bırakılan kimyasallar paniğe neden oldu

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağında yol kenarına içinde kimyasal madde bulunan 30 çuval bırakıldı. Üzerlerinden duman çıkan ve çevreye koku yayan kimyasal maddeleri görenler polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kimyasal madde bırakılan alan ve çevresinde güvenlik önlemi alırken AFAD'a ekipleri özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune aldı.

Yapılan ilk tespite göre çuvalların içindeki maddenin demir cüruf olarak bilinen madde olduğu anlaşıldı.

Kimyasal madde, üzeri toprakla kapatıldıktan sonra itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırılacak.

Kimyasal maddenin bırakıldığı bölge havadan da görüntülendi.