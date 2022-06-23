Yokluktan doğan şampiyonluk
Kastamonu'da beden eğitimi öğretmeni Sercan Hükümen, 11 kız öğrencisiyle ragbi takımı kurdu. Ragbi topu bulamadıkları için patlak basketbol topuyla çalışan takım 2019'da Türkiye şampiyonu yaptı. Aynı öğretmenin kurduğu ikinci takım da şampiyonluk elde etti.
VOLEYBOL DİZLİĞİ GEÇİRDİLER
Kastamonu Taşköprü Seka Ortaokulu'nda öğrenim gören kız öğrencilerden, beden eğitimi öğretmeni Sercan Hükümen'in öncülüğünde 2018 yılında ragbi takımı kuruldu. Tamamı köyden gelen 11 kız öğrenciden oluşan takım, ragbi topları bulunmadığı için voleybol dizliği geçirilen patlak basketbol topuyla okulun bahçesinde çalışmalara başladı. Seka Ortaokulu Yıldız Kız Tag Ragbi Takımı, 5 aylık çalışmanın ardından 2019 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.
TOP ALACAK YER BİLE YOKTU
Koronavirüs salgını etkilerinin azalmasının ardından 2021 yılının Eylül ayında ilçede eğitim gören 350 lise öğrencisi arasında tarama yapan Hükümen, 25 kişilik yeni kız ragbi takımını oluşturdu. Asya Gençlik ve Spor Kulübü olarak takım, 8 aylık çalışmanın ardından Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 18 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Sercan Hükümen "Bölgede kimse bu sporu bilmiyordu.Top alabileceğimiz bir yer dahi yoktu. İsteyince neler yapılabilir göstermiş olduk" dedi.
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