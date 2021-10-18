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18 Ekim 2021 Pazartesi 12:05:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 12:05:00

‘Yılın Küresel Perakendecisi Ödülü' U.S. Polo Assn.'in

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U.S. Polo Assn. 2021 Global Retail & Leisure International (RLI) Ödülleri'nde ‘Yılın Küresel Perakendecisi Ödülü'nün sahibi oldu.

Toplamda 12 farklı kategoride gerçekleşen ödül töreninde U.S. Polo Assn.'in global başarısı ve büyüme eğilimi ödül getiren unsurların başında yer aldı. Yaklaşık 190 ülkede e-ticaret alanında faaliyet gösteren, dünya çapında 1.100'den fazla mağazası bulunan ve gelecek birkaç yıl içerisinde 1.500 mağaza sayısını geçmeyi hedefleyen U.S. Polo Assn. büyüme grafiğinde hızla yükseliyor.

Ödül törenine USPA Global Licensing Başkan ve CEO'su J. Michael Prince katılım gösterdi. Ödül almaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Prince, "Global ekibimiz ve tüm dünyadaki lisans ve perakende ortaklarımız adına, U.S. Polo Assn. olarak lider perakendeciler arasından Retail & Leisure's Global Retailer of the Year ödülünü almaktan dolayı çok mutluyuz. Sınırları zorlayarak, moda ve spor endüstrilerinde küresel bir lider olarak, özgün, spordan ilham alan yaşam tarzları için markamızı yenileyerek uzun vadeli büyüme stratejimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Global çapta faaliyetlerini sürdüren U.S. Polo Assn. 2021 yılında 6 milyon sosyal medya takipçisi rakamına ulaştı ve 30 ülkede 16 farklı dilde internet sitesi kurarak erişim ağını arttırma başarısı gösterdi.

Etiketler : U.S. Polo Assn Ödül töreni USPA Global Licensing J. Michael Prince
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