17 Aralık 2020 Perşembe 02:27:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 17:34:00
Yılbaşı için çam ağaçlarını kestiler! Yeşil katillerine suçüstü
Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak çam ağacı kesenler, orman memurları tarafından suçüstü yakalandı.
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Arnavutköy Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma ekipleri, Fatih Mahallesi Türkköşe mevkiinde çam ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine harekede geçti. Kestikleri ağaçları, bir araca koyan 3 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilere, para cezası uygulandı.