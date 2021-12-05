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05 Aralık 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 16:30:00

Yılbaşı hindisi 300 lira

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi yetiştiricisi Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesi hindilere erken talep olduğunu belirterek, 5 bin hindisinin 4 binini, tanesi 300 liradan sattığını söyledi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi yetiştiricisi Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesi hindilere erken talep olduğunu belirterek, 5 bin hindisinin 4 binini, tanesi 300 liradan sattığını söyledi.

Hindi alacaklara tavsiyelerde bulunan Çetin, iyi hindinin kanadının altındaki sarılıktan anlaşılacağını dile getirerek, "Kanat altının yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir" dedi.

Etiketler : Yılbaşı hindisi Tekirdağ Hayrabolu ilçesi Muzaffer Çetin
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