Yılbaşı hindisi 300 lira

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi yetiştiricisi Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesi hindilere erken talep olduğunu belirterek, 5 bin hindisinin 4 binini, tanesi 300 liradan sattığını söyledi.



Hindi alacaklara tavsiyelerde bulunan Çetin, iyi hindinin kanadının altındaki sarılıktan anlaşılacağını dile getirerek, "Kanat altının yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir" dedi.