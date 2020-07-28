Yılanın soktuğu büyükbaş hayvan telef oldu
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yılanın soktuğu büyükbaş hayvan telef oldu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yılanın soktuğu büyükbaş hayvan telef oldu.
Onikişubat ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait büyükbaş besi ahırının çalışanları, günlük kontrollerinde yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki bir büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.
Bunun üzerine çalışanlar durumu, veteriner hekime bildirdi. Hekimin yaptığı kontrolde hayvanın telef olduğu belirlendi.
Daha sonra ahırın güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, hayvanın yılan tarafından sokulması sonucu telef olduğunu tespit etti.
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