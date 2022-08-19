19 Ağustos 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 12:30:00
Yıkılan köprü köyü ikiye böldü
Düzce'de haziran ayında meydana gelen sel felaketiyle yıkılan köprü, Üçköprü köyünü ikiye böldü.
Düzce'de haziran ayında meydana gelen sel felaketiyle yıkılan köprü, Üçköprü köyünü ikiye böldü. Camiye, mezarlığa, sağlık ocağına ve yakınlarının evine ulaşmakta zorlanan köylüler, köprünün yapılmasını istiyor.
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