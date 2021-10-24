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24 Ekim 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 16:00:00

Yetiştirme yurdundan hayallerine uzandı

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan ve bir dönem yetiştirme yurdunda büyüyen 18 yaşındaki Ebrar Polat, hayali olan antrenörlüğü, Tuzla Belediyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Kursları'na giderek kazandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan ve bir dönem yetiştirme yurdunda büyüyen 18 yaşındaki Ebrar Polat, hayali olan antrenörlüğü, Tuzla Belediyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Kursları'na giderek kazandı. Hem okula giden hem çalışan hem de BESYO Kursları'na giden Ebrar, tüm genç kızlara pes etmemelerini ve hayallerinin peşinden koşmalarını önerdi.

Hayalleri için BESYO Kursları'na keyifle gittiğini belirten Ebrar Polat," BESYO kursları çok yorucuydu. Ancak çok keyifliydi. Çünkü yağmurda, karda, kışta, antrenmanlar yaptık. Pandemi sürecinde ise online olarak ilerledi. Tuzla Belediyesi'nin BESYO Kursları'na çok keyifle gidiyordum. Çünkü, ben AYT sınavına online olduğu için çok fazla çalışamıyordum. Annem dedi ki bana ' Sınavına çalış daha iyi yerlere gel' dedi. Ben kurslara zevkle keyifle gittiğim için hiç vazgeçmedim. Pes etmedim. Çok mutlu olarak gittim. Hocalarımı ve arkadaşlarımı severek gittim" dedi.

Etiketler : Yetiştirme yurdu İstanbul Tuzla Ebrar Polat
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