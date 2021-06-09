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09 Haziran 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 15:00:00

Yeter Teyze'nin şaşırtan spor aşkı

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Çevresinde doğa ve spor tutkusuyla bilinen emekli öğretmen Yeter Erdoğan (70), mide kanseri ve bel rahatsızlığı geçirmesine rağmen spor tutkusundan vazgeçmedi.

Çevresinde doğa ve spor tutkusuyla bilinen emekli öğretmen Yeter Erdoğan (70), mide kanseri ve bel rahatsızlığı geçirmesine rağmen spor tutkusundan vazgeçmedi. Doğa yürüyüşleri yapan Erdoğan, Düzce'deki Melen Çayı'nda gençlerle rafting yapmanın heyecanını yaşadı. Yeter Teyze, "Benim yaşımdaki çoğu insan evden dışarı çıkamıyor. Belimden ve midemden ameliyatlıyım ama ona rağmen geldim, herkesin de gelmesini tavsiye ederim" dedi.

Etiketler : Yeter Erdoğan mide kanseri Çevresinde doğa ve spor tutku Melen Çayı
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