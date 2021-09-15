Yeteneklerini 80 yaşında keşfetti

Her güne yatakta spor yaparak başlayan Tüner, pandemi öncesine kadar kendilerini sık sık ziyaret eden çocuklarla birlikte resimler yaptı. Tüner, çocuklardan aldığı ilhamla resim yapma ve şiir yazma yeteneğini keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çocuklarla çizdiği resimlerle Darülaceze'deki odasını donatan Tüner, şiir defterlerini de baş ucu masasından ayırmıyor. Kaptanlık yıllarını ve Darülaceze'deki günlerini anlatan Tüner, 20'li yaşlarında sınava girerek kaptan olmaya hak kazandığını söyledi. Özkan Tüner, görevi gereği birçok ülkeye gittiğini ancak geçirdiği trafik kazası sonrası iki ayağını kaybettiğini ve kaptanlığı bırakmak zorunda kaldığını kaydetti.

Darülaceze'den önce İstanbul'da Cihangir'de tek başına yaşadığını ifade eden Tüner, "Ayaklarımda protez bacaklar vardı. Evde yürürken düşüyordum, kalkamıyordum. Bazen yerdeyken birilerine sesleniyordum, dışarıdan insanlar geliyordu yardıma. Yani bana bakacak kimsem yoktu. Yalnızdım, Darülaceze'ye gelmeye karar verdim." diye konuştu.

Gençken hikayeler yazdığını ve bu hikayelerin bazı dergilerde yayımlandığını anlatan Tüner, daha sonra yazmayı bıraktığını söyledi.

80 yaşında resim yeteneğini keşfeden Tüner, çocuklardan aldığı ilhamla kalemi tekrar eline alarak şiir yazmaya da başladığını anlattı.

Çocukları çok sevdiğini dile getiren Tüner, kendisini ziyarete gelen çocuklara resimlerini hediye ettiğini ifade etti.