Yeşilay'a bağış yapana resim hediye
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Özçelik, yaptığı resimleri Yeşilay'a bağış yapanlara hediye ediyor.
Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Özçelik, yaptığı resimleri Yeşilay'a bağış yapanlara hediye ediyor. Şimdiye kadar 30 kişiye resim verdiğini söyleyen Özçelik, "Bağımlılıklarla mücadele etmeliyiz" diyor.
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