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17 Ağustos 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 19:00:00

Yeşil vatanın engelsiz bekçisi

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Ormanda çalışırken kesilen ağacın altında kalarak felç olan Osman Ciga, yeşil sevdasından vazgeçmedi.

Tekerlekli sandalyeyle yangın gözetleme kulesinde çalışmaya başladı. 31 yıldır elinden düşürmediği dürbünle ormanları gözetliyor.

GELEN TEKLİFLE HAVALARA UÇTU

Eskişehir Seyitgazi İlçesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Osman Ciga, ormanda çalışırken kesilen bir ağacın üzerine devrilmesiyle belden aşağısı felç oldu. Ciga, 1990 yılında Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin teklifi üzerine Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'nde eşi Ayşe Ciga (64) ile çalışmaya başladı.

HAZİRAN'DAN KASIM'A KULEDE

Elinden düşürmediği dürbünle ormanları gözetleyen Ciga'ya, tekerlekli sandalye kullandığı için müdürlük tarafından iki katlı yangın gözetleme kulesine asansör de yapıldı. Ciga çifti haziran ayında kuleye çıkıp, kasım ayında ise kuleden inip Kırka Orman İşletme Şefliği'ndeki santralde çalışıyor.

Osman Ciga, "Bütün gün buradan bir yere ayrılmam. Sadece merdivenin yanına gidip, gelirim. Eşim de içeride telsizlere bakar. Gece gündüz sürekli nöbetteyiz. Son çıkan yangınları gördüğüm zaman ciğerim yandı" diye konuştu.

Etiketler : osman ciga orman yeşil
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