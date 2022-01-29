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29 Ocak 2022 Cumartesi 22:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 22:00:00

Yeşil sahalar çiçek açtı

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Van'daki değişik ekiplerde futbol oynayan 25 kadın Vanspor Kulübü'nde biraraya geldi. Yeşil sahaların çiçekleri serüvenlerini Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde sürdürecek.

Van'daki değişik ekiplerde futbol oynayan 25 kadın Vanspor Kulübü'nde biraraya geldi. Yeşil sahaların çiçekleri serüvenlerini Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde sürdürecek.

ÜST LİGE ÇIKMA MÜCADELESİ

Kentte çoğunluğu dezavantajlı bölgelerde yaşayan yetenekli sporculardan oluşan kadın futbol takımlarında yer alan oyuncalara, Vanspor Kulübü sahip çıktı. Vanspor'un bünyesine dahil edilen 25 kadın futbolcunun lisans ve diğer işlemleri tamamlandı. Şubat ayı içinde başlatılması planlanan TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek sporcular, kentin en köklü kulübü bünyesinde şampiyon olarak üst lige yükselmeyi hedefliyor.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Vanspor Kulübü Başkanı Mehmet Avcı, "Bu girişimi başlatırken Vanspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak kadınlara pozitif bir ayrımcılık tanımamız gerektiğini düşündük. Türkiye'nin nüfusunun nerdeyse yarısı kadınlardan oluşuyor. Futbol ve spor faaliyetlerinde kadınların ikinci planda kalmasına gönlümüz razı olmadı. Böyle bir girişim, hem bölgede hem de Van'da başarılı kadın futbolcular için ciddi örnek olacak" dedi.

Kadın futbolculardan Çiğdem Beydüz, Vanspor gibi köklü bir kulüpte bulunmaktan gurur duyduğunu, büyük başarılara imza atacaklarına inandığını dile getirdi.

Deniz Ertürk daha önce top koşturduğu kulübün Vanspor kadar profesyonel olmadığını belirterek, "Şu anda imkanlarımız çok iyi" dedi.

11 yaşından bu yana futbol oynadığını anlatan Güler Bildik "Şu an çok iyi bir takımdayım. Daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Etiketler : futbol van kadın vanspor
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